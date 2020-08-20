İşte Burcu Özberk'in yeni aşkı!

Son olarak 'Afili Aşk' dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle adından söz ettiren Burcu Özberk dizinin final yapmasının ardından sessizliğe bürünmüştü. Bodrum'da tatil yapan oyununun yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Burcu Özberk’in, adı son olarak Yağmur Tanrısevsin’le aşk dedikodularına karışan Murat Kazancıoğlu’yla birlikte olduğu ortaya çıktı.Oyuncu ve iş insanının sosyal medyada benzer kareleri paylaşması aşıkları ele verdi. Özberk, Kazancıoğlu'nun köpeğini paylaşarak “Bilen bilir” notunu düştü. Oyuncu paylaşımın üstüne de kalp çizdi.