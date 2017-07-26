İşte Buse Narcı'nın yeni aşkı!

Yaz tatilini Bodrum’da geçiren Buse Narcı, bol bol denize girdi. Buse Narcı'nın yalnız olması dikkat çekti.

Magazin - 27 Temmuz 2017 06:30
İşte Buse Narcı'nın yeni aşkı!
Buse Narcı, yaz tatilini Bodrum’da geçiriyor.

Genç oyuncu önceki gün Yalıkavak'ta bir beach’te objektife takıldı. Nil Burak’ın DJ oğlu Cemre Burak’la yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya paylaşımıyla ilan eden Narcı, plajda yalnızdı. Buse Narcı, sosyal medya hesabı ınstagram'dan aşkını sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını "İyi ki" notunun yanına kalp emojisi koyarak duyurdu.

Buse Narcı, Özcan Deniz ile yaşadığı aşk ile magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

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