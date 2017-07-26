Buse Narcı, yaz tatilini Bodrum’da geçiriyor.
Genç oyuncu önceki gün Yalıkavak'ta bir beach’te objektife takıldı. Nil Burak’ın DJ oğlu Cemre Burak’la yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya paylaşımıyla ilan eden Narcı, plajda yalnızdı. Buse Narcı, sosyal medya hesabı ınstagram'dan aşkını sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını "İyi ki" notunun yanına kalp emojisi koyarak duyurdu.
Buse Narcı, Özcan Deniz ile yaşadığı aşk ile magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.
İşte Buse Narcı'nın yeni aşkı!
Yaz tatilini Bodrum’da geçiren Buse Narcı, bol bol denize girdi. Buse Narcı'nın yalnız olması dikkat çekti.Magazin - 27 Temmuz 2017 06:30
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Buse Narcı, Nil Burak, Cemre Burak
MAGAZİN HABERLERİ
- Ahmet Kural: Sıla Hanım ne diyorsa odur
- Bade İşçil havalara uçtu!
- Barbara Palvin'den şaşırtan hareket!
- İvana Sert iş için gitti, geri dönmedi!
- Deniz Çakır Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılıyor mu?
- Eliz Sakuçoğlu'ndan ilginç paylaşım!
- Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor!
- Hocalığa kısa bir tatil molası!
- Özlem Yıldız güneş sever!
- Sıla ve Ahmet Kural ilk kez el ele...