İşte cinayet masasının İbrahim Erkal raporu

İbrahim Erkal'ın dosyasına bakan cinayet masası bir şüphe bulamadı.

Yaşam - 03 Mayıs 2017 09:37
İşte cinayet masasının İbrahim Erkal raporu
İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da beyin kanaması geçiren ve halen yoğun bakımda tutulan şarkıcı İbrahim Erkal'ın (50) dosyasını inceleyen ve kamera kayıtlarını mercek altına alan İstanbul Cinayet Masası şüpheli bir durum tespit edemedi.

Erkal'ın otoparka girmeden önce ve olaydan sonra otopark giriş ve çıkışlarında görüntülere yansıyan kimse bulunamadı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Yüksek tansiyon hastası olan Erkal'ın olay öncesi dengesini kaybederek düştükten sonra beyin kanaması geçirdiği değerlendirildi.

SAĞLIK DURUMU AYNI

Yoğun bakımda bulunan Erkal'ın sağlık durumunda herhangi bir gelişme yok.

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Kaynak:sabah.com.tr
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