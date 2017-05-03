İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da beyin kanaması geçiren ve halen yoğun bakımda tutulan şarkıcı İbrahim Erkal'ın (50) dosyasını inceleyen ve kamera kayıtlarını mercek altına alan İstanbul Cinayet Masası şüpheli bir durum tespit edemedi.
Erkal'ın otoparka girmeden önce ve olaydan sonra otopark giriş ve çıkışlarında görüntülere yansıyan kimse bulunamadı.
DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ
Yüksek tansiyon hastası olan Erkal'ın olay öncesi dengesini kaybederek düştükten sonra beyin kanaması geçirdiği değerlendirildi.
SAĞLIK DURUMU AYNI
Yoğun bakımda bulunan Erkal'ın sağlık durumunda herhangi bir gelişme yok.
Kaynak:sabah.com.tr
İşte cinayet masasının İbrahim Erkal raporu
İbrahim Erkal'ın dosyasına bakan cinayet masası bir şüphe bulamadı.Yaşam - 03 Mayıs 2017 09:37
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: İbrahim Erkal, hastane, cinayet masası
YAŞAM HABERLERİ
- Bahar yorgunluğu depresyona götürmesin
- İşte Atalay Demirci'ye istenen ceza!
- Emre Kaya hastaneye kaldırıldı
- Polen alerjiniz varsa, bahçelerden uzak durun
- Yandex'te Park Yeri Asistanı
- Tüp bebek başarısızlığı yaşayan çiftlere öneriler
- Payidar Tüfekçioğlu için donör aranıyor!
- Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mayıs'ta Ak Parti Genel Başkanı olacak
- Boyun ağrınızın nedeni tam karşınızda
- Google'ın minik bilgisayarı: HiKey 960