İşte Demet Özdemir'in yeni aşkı!

Demet Özdemir’in sosyetik modacı Nedret Taciroğlu’nun oğlu Yaman Taciroğlu ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi...

02.02.2020 12:44 Sosyete

İşte Demet Özdemir'in yeni aşkı! Geçen yıl partneri Can Yaman ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir, sürpriz bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Takvim gazetesinin haberine göre; güzel oyuncunun bu kez kalbini çalan ismin, ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun iş insanı oğlu Yaman Taciroğlu olduğu iddia edildi. İlişkilerini saklamaya çalışan çiftin bu sebeple birbirlerini sosyal medyada da takip etmedikleri ileri sürüldü. Çiçeği burnunda aşıklar, konuşulanlara göre de ilişkinin açığa çıkmaması için daha çok kalabalık arkadaş grubunun olduğu ortamlarda buluşuyor.

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