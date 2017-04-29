İşte Deniz Seki'nin tahliye olacağı gün!

Magazin - 29 Nisan 2017 12:00

2014 yılından beri cezaevinde olan Deniz Seki'nin tahliye tarihi belli oldu.2 Şubat 2009 tarihinde "Uyuşturucu temin etmek" suçlamasıyla tutuklanan ve 24 Ekim 2009'daki ilk duruşmasına kadar hapis yatan Deniz Seki sonrasında tahliye edilmişti.Daha sonra ‘kokain satın alıp içmek’ ve ‘başkalarına uyuşturucu temin etmek’ suçlarından ikinci kez hakkında dava açılan ünlü şarkıcının 6 yıl 3 ay hapis yatması istenmişti.Sonrasında devam eden dava sonucunda 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Deniz Seki bu karar sonrasında ortadan kaybolmuştu. 6 Kasım 2014 yılında saklandığı dairede yakalanarak ceza evine götürülmüştü. O zamandır cezaevinde olan Deniz Seki, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü sabah saat 09:00'da Bakırköy Cezaevinden tahliye olacak.