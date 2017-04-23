İşte derbi anketinin sonucu

GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor.

Futbol - 23 Nisan 2017 18:20
İşte derbi anketinin sonucu
GECCE.com okurlarına "Dev derbiyi kim kazanır; Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?" sorusunu yöneltti. Yapılan anketten

Fenerbahçe birinci çıktı. Sarı Lacivertli takım kullanılan oyların %52,6'sını aldı. Onu %40,1 ile Galatasaray seçeneği takip etti.

Beraberlik seçeneği de %7,3 oy oranı aldı.


ANKET SONUCUNUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
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