GECCE.com okurlarına "Dev derbiyi kim kazanır; Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?" sorusunu yöneltti. Yapılan anketten
Fenerbahçe birinci çıktı. Sarı Lacivertli takım kullanılan oyların %52,6'sını aldı. Onu %40,1 ile Galatasaray seçeneği takip etti.
Beraberlik seçeneği de %7,3 oy oranı aldı.
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İşte derbi anketinin sonucu
GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor.Futbol - 23 Nisan 2017 18:20
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