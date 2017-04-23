İşte derbi anketinin sonucu

Futbol - 23 Nisan 2017 18:20

GECCE.com okurlarına "Dev derbiyi kim kazanır; Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankettenFenerbahçe birinci çıktı. Sarı Lacivertli takım kullanılan oyların %52,6'sını aldı. Onu %40,1 ile Galatasaray seçeneği takip etti.Beraberlik seçeneği de %7,3 oy oranı aldı.