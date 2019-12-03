Dilan Çicek Deniz, son olarak 'Çukur' dizisinde rol almış ve büyük beğeni toplamıştı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını etkileyen o olayı anlattı.
"BENİM İÇİN YERİ AYRI"
Dilan Deniz, “İki yıldır reklam çekimlerinde beraber çalıştığım yönetmenim Ozan Açıktan bu kapağı gördükten sonra uzun zamandır yapmak istediği filmdeki karakteri benim oynamamı istediğini söyledi. O yüzden ELLE benim için çok ayrı bir yerde” diyerek Elle dergisinde kapak olmanın hayatındaki etkisini anlattı. Güzel oyuncunun kapak fotoğrafı beğeni topladı. İşte o kapak...
İşte Dilan Çicek Deniz'in hayatını etkileyen fotoğraf!
Dilan Çicek Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Elle'ye kapak olmanın hayatında yaptığı değişimi anlattı.
03.12.2019 15:31 Magazin