İşte Dilan Çicek Deniz'in hayatını etkileyen fotoğraf!

Dilan Çicek Deniz, son olarak 'Çukur' dizisinde rol almış ve büyük beğeni toplamıştı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını etkileyen o olayı anlattı.Dilan Deniz, “İki yıldır reklam çekimlerinde beraber çalıştığım yönetmenim Ozan Açıktan bu kapağı gördükten sonra uzun zamandır yapmak istediği filmdeki karakteri benim oynamamı istediğini söyledi. O yüzden ELLE benim için çok ayrı bir yerde” diyerek Elle dergisinde kapak olmanın hayatındaki etkisini anlattı. Güzel oyuncunun kapak fotoğrafı beğeni topladı. İşte o kapak...