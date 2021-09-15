Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, bugün dünyaevine girdi. Sonunda muratlarına eren ünlü çiftin nikah görüntüleri büyük ilgi gördü.İşte Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in "Evet" dedikleri o anlar...