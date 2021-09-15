Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, bugün dünyaevine girdi. Sonunda muratlarına eren ünlü çiftin nikah görüntüleri büyük ilgi gördü.
İşte Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in "Evet" dedikleri o anlar...
İşte Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in "Evet" dedikleri o anlar...
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, pilot Çağrı Terlemez'le bu akşam dünyaevine girdi. Yaklaşık 4 yıldır birlikteliklerini sade bir düğünle taçlandıran çiftin "Evet" dediği anlar sosyal medyada ilgi gördü.
15.09.2021 22:14 Magazin