İşte ekranların yeni ikilisi; Çağatay Ulusoy ve Alina Boz

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı TV8'in yeni dizisi Süslü Korkuluk'un ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Fragmanda tek görülen kişi Çağatay Ulusoy'du. Süslü Korkuluk'un kadrosunda kimlerin rol alacağı ise merak konusu olmuştu.Çağatay Ulusoy’un Süslü Korkuluk dizisindeki partneri Alina Boz oldu. Güzel oyuncunun AŞK 101 ve Maraşlı dizileriyle yıldızı parlamıştı.Ayrıca, Çağatay Ulusoy'un bölüm başı 450 Bin TL alacağı da iddia edildi. Dizinin ise Şubat ayında yayına girmesi planlanıyor.