İşte en beğendiğiniz dizi

Dizi - 24 Nisan 2017 16:36

GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Ekranda olan dizilerden en beğendiniz hangisi?" sorusunu yöneltti. Yapılan anketten 'Kara Sevda' dizisi birinci çıktı. Dizi kullanılan oyların %29'unu aldı. Onu %17,1 ile Fazilet Hanım ve Kızları dizisi takip etti.