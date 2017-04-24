İşte en beğendiğiniz dizi

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GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor.Dizi - 24 Nisan 2017 16:36
GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Ekranda olan dizilerden en beğendiniz hangisi?" sorusunu yöneltti. Yapılan anketten 'Kara Sevda' dizisi birinci çıktı. Dizi kullanılan oyların %29'unu aldı. Onu %17,1 ile Fazilet Hanım ve Kızları dizisi takip etti.
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