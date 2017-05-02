GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Sizce en şık giyinen kadın oyuncu kim?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette kullanılan oyların %36'sını alan Neslihan Atagül birinci oldu. Onu %19,7 ile Tuba Büyüküstün, %9,4 ile de Fahriye Evcen takip etti.
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İşte en şık giyinen kadın oyuncu!
GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor!Magazin - 02 Mayıs 2017 17:00
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Bağlantılar: Neslihan Atagül, Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen
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