İşte en şık giyinen kadın oyuncu!

GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor!

Magazin - 02 Mayıs 2017 17:00
İşte en şık giyinen kadın oyuncu!
GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Sizce en şık giyinen kadın oyuncu kim?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette kullanılan oyların %36'sını alan Neslihan Atagül birinci oldu. Onu %19,7 ile Tuba Büyüküstün, %9,4 ile de Fahriye Evcen takip etti.

ANKET SONUÇLARININ TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Cem Yılmaz'dan Atatürk yorumu
  • İbrahim Erkal neden devlet hastanesine gönderildi?
  • Emilia Clarke film için çırılçıplak soyundu
  • "Estetikle çirkinleşen tek kadın"
  • Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha

Cem Yılmaz'dan Atatürk yorumu

MAGAZİN HABERLERİ

  • Burak Özçivit ilk kez yanıt verdi!
  • Sevgilisini mekanda bıraktı!
  • Davut Güloğlu'na ceza!
  • Hülya Avşar'dan dans şov!
  • Rüzgar Çetin'den mesaj
  • Serdar Ortaç'la yaz geldi!
  • Fahriye'den 'Kardeşim Benim' itirafı
  • İbrahim Erkal'dan üzücü haber
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Usta oyuncu için donör aranıyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?
  • Cesur ve Güzel final mi yapıyor?
  • Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i kızdırdı!
  • Seda Sayan'dan flaş karar!
  • RTÜK'ten izdivaç programları için açıklama geldi!
  • Kısmetse Olur devam edecek mi? Resmi açıklama geldi..
  • İbrahim Erkal'dan üzücü haber
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?