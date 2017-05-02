İşte en şık giyinen kadın oyuncu!

Magazin - 02 Mayıs 2017 17:00

GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Sizce en şık giyinen kadın oyuncu kim?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette kullanılan oyların %36'sını alan Neslihan Atagül birinci oldu. Onu %19,7 ile Tuba Büyüküstün, %9,4 ile de Fahriye Evcen takip etti.