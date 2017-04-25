Diriliş "Ertuğrul" dizisinin yıldız ismi Engin Altan Düzyatan oğlu Emir Aras'la fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ocak ayında 1 yaşını kutlayan Emir Aras ile ilk kez fotoğraf paylaşan yakışıklı oyuncu fotoğrafı eşi Neslişah Alkoçlar'ın çektiğini belirten bir not düştü.
İŞTE O KARE:
İşte Engin Altan Düzyatan'ın oğlu!
Engin Altan Düzyatan oğlu Emir Aras'la çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.Magazin - 25 Nisan 2017 17:07
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Engin Altan Düzyatan, Neslihan Atagül
MAGAZİN HABERLERİ
- Boran Kuzum sevgilisiyle partiye katıldı
- Demet Akalın: Hande’nin mutlu olmasını istiyorum
- Reytingler ‘Diriliş’ diyor, sosyal medya ‘Söz’
- Ece Uslu'nun tacizci hayranına 2 ay 15 gün hapis cezası
- İçerde'nin final tarihi belli oldu
- Asene Atalay'dan oğluna doğum gününde anne öğütleri
- Survivor'da elenen isim belli oldu!
- Gupse Özay yeni kedisine kavuştu
- Gupse Özay yeni kedisine kavuştu
- Yıldız Tilbe ve Bahar Candan'dan 'Delikanlım' düeti!