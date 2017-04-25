İşte Engin Altan Düzyatan'ın oğlu!

Engin Altan Düzyatan oğlu Emir Aras'la çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Magazin - 25 Nisan 2017 17:07
İşte Engin Altan Düzyatan'ın oğlu!
Diriliş "Ertuğrul" dizisinin yıldız ismi Engin Altan Düzyatan oğlu Emir Aras'la fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ocak ayında 1 yaşını kutlayan Emir Aras ile ilk kez fotoğraf paylaşan yakışıklı oyuncu fotoğrafı eşi Neslişah Alkoçlar'ın çektiğini belirten bir not düştü.

İŞTE O KARE:
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
  • Cara Delevingne'in son hali şaşırttı
  • Bu hareketi kafa karıştırdı!

"İyi ki doğdun her şeyim"

MAGAZİN HABERLERİ

  • İşte Teğmen Leon'un sevgilisi!
  • Hande'ye sevgisini böyle ifade etti!
  • ‘Diriliş’ ve ‘Söz’ün zirve yarışı!
  • Tacizci hayranına hapis cezası!
  • İşte 'İçerde'nin final tarihi!
  • Asena'dan oğluna 'anne' öğütleri!
  • İşte Survıvor'a veda eden isim!
  • Gupse Özay yeni kedisine kavuştu!
  • Gupse Özay yeni kedisine kavuştu!
  • Delikanlım şarkısına düet yaptılar

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı
  • Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!
  • Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!
  • İbrahim Erkal'ın son durumu nasıl?
  • Burak Özçivit yeni filmini açıkladı!
  • İbrahim Erkal'dan üzen haber
  • Mert Alaş, Gigi Hadid'in doğum günü böyle kutladı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı