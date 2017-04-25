İşte Engin Altan Düzyatan'ın oğlu!

Magazin - 25 Nisan 2017 17:07

Diriliş "Ertuğrul" dizisinin yıldız ismi Engin Altan Düzyatan oğlu Emir Aras'la fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ocak ayında 1 yaşını kutlayan Emir Aras ile ilk kez fotoğraf paylaşan yakışıklı oyuncu fotoğrafı eşi Neslişah Alkoçlar'ın çektiğini belirten bir not düştü.