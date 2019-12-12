İşte Erkan Petekkaya'nın büyük aşkı!

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano, 10 yaşına girdi. Ünlü oyuncu, oğlunu doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı duygusal bir mesajla kutladı.Erkan Petekkaya, oğlu Cem Cano'ya sarıldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşıp "Büyük Aşkım. iyi ki beni anam doğurdu iyi ki seni karım doğurdu oğlum… İyi ki en büyük aşkım oğlum" notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu sözleri beğeni topladı. Petekkaya'nın oğlu Cem Cano, babasının hesabından fotoğrafın altına "Bugün benim doğum günüm" yorumunu attı.