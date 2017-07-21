İşte erkekleri cinsellik korkutan nedenler...

Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, erkeklerde görülen cinsellik korkusunun temelinde çok çeşitli nedenler bulunduğuna dikkati çekiyor.

Gecce Erkek - 21 Temmuz 2017 20:59

Etrafımızda kadınlarla ilişkiden kaçınan, evlenmekten neden hep uzak durduğunu anlamadığımız erkekler vardır. Bir türlü anlam veremediğiniz ciddi bir ilişkiden uzak durma tavrının altında erkeğin cinselliğe karşı deneyimsizliği, eğitimsizliği, korkuları bulunabilir.



Cinsellik korkusunun birçok erkek için büyük bir problem olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, erkeklerde görülen cinsellik korkusunun temelinde çok çeşitli nedenler bulunduğuna dikkati çekiyor.



“Duygularını açığa çıkaramayan ya da onlara göre hareket edemeyen bir erkeğin kendisiyle birlikte beraber olduğu kişiye de duygusal olarak zarar verme riski taşır” diyen Psikolog Başkak, cinsellikten korkan erkeklerle ilgili en başta gelen altı neden hakkında önemli bilgiler verdi.



Bu sebeplerden bazıları sizin için bilindik sebepler olabilir ama bazıları da bir süre durup, kendinizi bir gözden geçirmenize sebep olabilir.



ÇOCUKLUKTA YAŞANAN CİNSEL İSTİSMAR

Çocukken yaşanmış cinsel istismar vakaları nedeniyle gelişen cinsellik korkusuna erkeklerde sıkça rastlanır. Çocukken cinsel istismara maruz kalmış bir erkek için genel olarak diğer insanlara açılmak ve onlarla ilişki kurabilmek neredeyse imkansız hale gelmiş olabilir. Bu durum her türlü istismar vakası için geçerlidir.



Fiziksel, psikolojik ya da cinsel istismara maruz kalmış kişilerin gelecek yaşamlarında cinsel hayatlarıyla ilgili problemlerle karşılaşmaları muhtemeldir. Çocukken maruz kalınan istismar tabi ki bir erkeğin hayatının başka yönlerini de etkiler. Böyle bir tacize maruz kalmak travmatize edici bir durumdur ve bir erkeği yapmak istediği şey için harekete geçmekten alıkoyabilir. Çünkü hayata karşı cesareti kırılmıştır. Bu olay bir erkeğin hayatını çok çeşitli yönlerden etkiler ve bunu kontrol etmek onun için mümkün olmayabilir.



BİLİNÇALTI KAYITLAR

Çocukluk döneminde cinsellikle ilgili uygun olmayan bir olaya maruz kalmış ya da şahit olmuşsa, görmemesi, duymaması gereken cinsellikle ilgili bir durumu görüp anlamlandıramamışsa ve bu bilinçaltı düzeyde bir endişeye, korkuya yol açmışsa bu çocuk zihninde travma etkisi yaratmış demektir, yetişkin halini mutlaka etkileyecektir. İktidar sorunları, erken boşalma ya da bir kadının sorumluluğunu üstlenmekten kaçınma gibi sonuçlar erkeği cinsellikten ve dolayısıyla bir ilişkiden ve evlilikten uzaklaştıracaktır.



ESKİ BİR İLİŞKİDE YAŞANAN TRAVMA

Problemli bir ilişki ya da evlilik yaşayıp çok zor bir ayrılma serüveni yaşayanlar yeni bir ilişkiye karşı güven kırılması yaşarlar ve çoğu zaman cinsellik en çok etkilenen alandır. Bu tür kötü tecrübeleri atlatmak bir çok insan için kolay değildir. Yaşanan travma ne kadar ağırsa, kişinin kendi kabuğundan çıkabilmesi ve yaşadığı olayın şokunu atlatabilmesi de o kadar zor olur. Bir kadın için çok büyük bir aşk duyuyor olsa ve onunla sıcak bir ilişki kurmak ve cinsel yönden yakınlaşmak istese de, eskiden yaşadığı olayları ve korkularını bir tarafa bırakıp içinden geldiği gibi hareket edebilmesi kolay değildir.



BAĞIMLILIK

Herhangi bir şeye karşı olan bağımlılık da erkeklerde cinsellik korkusunun gelişmesine sebep olabilir. Bir şeye karşı duyulan bağımlılık kişinin beynini hiç fark etmediği şekillerde etkiler. Kişi ne kadar çok uğraşsa da zihninde oluşan bu etkinin mantıklı bir açıklaması yoktur ve kişi ondan kolay kolay kurtulamaz.



Bağımlılıklar, özellikle erkeklerin gizlemek için uğraştığı bağımlılıklar, yıkıcı etki yapar. Öylesine saplantılı bir bağımlılık haline gelir ki bazen gözü başka hiçbir şey görmez. Bu durum bütün bağımlılık türleri için geçerlidir. Bu alkol, uyuşturucu ya da aklınıza gelen herhangi bir şeye karşı olan bağımlılık olabilir. Kumar bağımlılığı olan bir danışanımız, günlerce eve gitmeyebiliyor ve yılı aşkın bir süre eşine asla yaklaşmıyordu. Bütün cinsellik enerjisi kumar bağımlılığına kanalize olmuştu. Bir şeye karşı duyulan bağımlılık kişiyi esir alabilir ve kişinin karşı cinsle yakınlık geliştirmesinin önünde bir engel teşkil edebilir.



ÖZGÜVEN SORUNLARI

Bir erkeğin özgüveninin zayıf olması ve dış görünüşüyle ilgili algısının kötü olması cinsellik için hazır hale gelebilmesini de etkiler. Görünüşüyle barışık olmaması, kendini çirkin görmesi ya da mesela penisini küçük görmesi gibi fiziksel durumuyla ilgili güven zayıflığı oluşturan bir algıya sahipse; karşı cinsle bir ilişki yaşamayı hak etmediğini düşünüyorsa, bu yönde bir adım atmaktan kaçınabilir. Özgüven düşüklüğü, başkaları için pek anlam ifade etmese de, bir erkeğin düşünme şekli üzerinde olumsuz bir etki bırakabilir.



Özgüven düşüklüğü genellikle birçok sebebin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir durumdur ve bir erkeğin birçok alanda kendisini rahat ya da kendinden emin hissetmesine engel teşkil eder. Buna cinsel hayatı da dahildir.



PERFORMANS KAYGISI

Performans endişesi erkeklerde cinsellik korkusu oluşmasında ciddi bir rol oynar. Bir erkek cinsel ilişki anında mümkün olan en iyi performansını sergileyemeyeceğini düşünürse ya da karşı tarafın olumlu şekilde tepki göstermeyeceğini düşünürse, o zaman daha ilk başta cinsel ilişkiye girme korkusu oluşur. Bu tür durumlar için erkekler hipnoterapi, psikoterapi gibi danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirler.



Performans kaygısı bazen özgüven sorunlarıyla birlikte seyreder. Ciddi bir rezil olma kaygısı taşırlar. Bazı erkekler direkt olarak aslında yatakta sergileyebilecekleri en iyi performansı sergileyemeyeceklerini düşünürler. Bu karşı cinsle alakalı bir şey de değildir. Daha çok kendilerinde mevcut kaygı ve şüpheden kaynaklı bir şeydir. Bu nedenle bazı erkekler cinsel olarak yakınlaşmaktan kaçınırlar. Bazı erkekler bu sorunu aşmak ve yatakta daha iyi bir performans sergilemek için uzmanlardan danışmanlık hizmeti almalı.

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