İşte estetikte yeni trend; doğallık!

Zereyak, "Sağlıklı, güzel, çekici ve etkileyici görülmek tarih boyunca hep cazip olmuştur. Kişinin gerek özel hayatında gerek sosyal hayatında sağlıklı, doğal, iyi ve güzel görünmesi hem kendisine hem de çevresine pozitif bir ekti yaratıyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi genel tanımı ile insan vücudunda doğuştan veya sonradan meydana gelen problemleri çözen, bütün vücut yapılarının anatomik olarak tam olmasına yönelik çalışmalar yaptığımız branştır. Günümüzde estetik trendleri içinde operasyon sonrası hemen günlük yaşama dönülebilecek konforu sağlayan, uzun dönem dinlenme gerektirmeyen, ağrı, ödem vb. oluşturmayan operasyonların yer alıyor" dedi.Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Umut Zereyak, "Dişilik ile bağdaştırılmasından dolayı kadınlar tarafından ilk tercih edilen operasyonlar arasında meme estetiği yer alıyor. Özellikle yaşlanma, emzirme ve kilo verme dönemleri sonrası şekil değiştiren memelerin deformasyonu en çok duyduğumuz yakınmadır. Son yıllarda temasız (no-touch) göğüs büyütme ve kompozit meme estetiği (yağ transferi ile meme implantı) yöntemleri ile istenilen ölçüde meme şekli oluşturabilmekteyiz. Eğer yeterli meme dokusu mevcutsa, dışardan bir madde koymaksızın kişinin kendi meme dokularına yeniden şekil vererek büyütme-dikleştirme etkili bir yöntemdir. Bazen de aşırı büyük yada sarkık olan memelere küçültme işlemi uygulanabilmektedir. Gelecek dönemde değişik teknikler, kök hücre, yağ doku, yeni nesil implantlar daha doğal, daha az iz barındıran yöntemler meme estetiğinde ön planda olacaktır" dedi.