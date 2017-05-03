İşte Euroleauge'de maçların saatleri!

19-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Sinan Erdem Arena'nın ev sahipliği yapacağı 2017 THY Euroleague Final Four'da sezonun en iyi 4 takımı şampiyon olmak kozlarını paylaşacak.

Basketbol - 03 Mayıs 2017 12:08
İşte Euroleauge'de maçların saatleri!
Fenerbahçe, CSKA Moskova ve Real Madrid’in ardından son bileti de dün gecce Olympiakos’un aldığı, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2017 Turkish Airlines Euroleague Final-Four organizasyonunda ilk günün maç programı belli oldu.

19 Mayıs 2017

Olimpiakos – CSKA Moskova (TSİ18:30)

Fenerbahçe – Real Madrid (TSİ 21:30
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