İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu!

Fenerbahçe'de UEFA'ya gönderilen yeni kadroda, Van der Wiel ile Fernandao'nun ismi yer almadı.

Futbol - 25 Temmuz 2017 19:39
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu!
Fenerbahçe'nin Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçları için UEFA'ya bildirdiği kadro listesi belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan kadroda, sakatlığı bulunan Fernandao'nun yanı sıra takımda düşünülmeyen Gregory van der Wiel yer almadı.

UEFA'ya bildirilen kadro, şu şekilde:
Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Ahmethan Köse, Salih Uçan, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe, Miroslav Stoch, Robin van Persie.

DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "Kucağımda büyüdüler"
  • Sabri'nin eşinden olay paylaşım
  • Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi
  • ''Tolga Karel oğlunu gazetede görüyor''
  • Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi

"Kucağımda büyüdüler"

FUTBOL HABERLERİ

  • Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması
  • Orkan Çınar, Beşiktaş'ta...
  • Özdilek, Terim'in yardımcısı oldu
  • Isla 3 yıllık imzayı attı
  • Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
  • G.Saray'dan Avrupa'ya erken veda!
  • Cenk Gönen, resmen Malaga'da
  • Günün maçları sonuçlandı!
  • Semih Kaya ilk antrenmanına çıktı
  • Fenerbahçe'den golsüz prova

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Alişan düğünde ön masaları satacak!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Asuman Dabak yaşlanmıyor!
  • Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz hali!
  • Futbol maçında bir araya geldiler
  • Emre Mor, Cansu Taşkın'ın peşinde!
  • Adriana Lima'nın aşk paylaşımı!
  • Lider Şahin'den 'Reklam' cevabı!
Alişan düğünde ön masaları satacak!