İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu!

Fenerbahçe'de UEFA'ya gönderilen yeni kadroda, Van der Wiel ile Fernandao'nun ismi yer almadı.

Futbol - 25 Temmuz 2017 19:39

Fenerbahçe'nin Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçları için UEFA'ya bildirdiği kadro listesi belli oldu.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan kadroda, sakatlığı bulunan Fernandao'nun yanı sıra takımda düşünülmeyen Gregory van der Wiel yer almadı.



UEFA'ya bildirilen kadro, şu şekilde:

Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Ahmethan Köse, Salih Uçan, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe, Miroslav Stoch, Robin van Persie.



DHA

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