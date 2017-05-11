Bir Şarkısın Sen' adlı yarışmada tanıdığımız ve 'Fındık kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu, aradan geçen zamanda büyüyüp genç kız oldu. Berna Karagözoğlu'nun son halini gören gözlerine inanamıyor.
Katıldığı 'Bir Şarkısın Sen' adlı çocuk şarkı yarışması ile 9 yaşında üne kavuşup, Türkiye gündemine oturmuştu. Fındık kurdu Berna'nın son hali şaşırttı. Instagram'da paylaşımlar yapan Fındık kurdu Berna kendisine sevgili bile yaptı. Sahne şovları ve bir usta gibi şarkı söylemesiyle tanınan büyümüş de küçülmüş o çocuktan artık eser yok.
17 yaşına basan Berna, çok güzel bir genç kız oldu. Müziğe devam eden Berna, erkek arkadaşıyla sık sık video çekip Instagram'da paylaşıyor.
İşte 'Fındık Kurdu' Berna Karagözoğlu'nun şimdiki hali!
Bir yarışmada tanınan "Fındık kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu, şimdilerde genç bir kız oldu. İşte Berna'nın son hali...Magazin - 11 Mayıs 2017 22:40
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