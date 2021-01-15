İşte Gökçe Bahadır'ın yeni projesi...

Yılbaşı tatili için Ege’de yaşayan ailesinin yanına giden Gökçe Bahadır, İstanbul’a döndü. Barış Arduç'la kamera karşısına geçeceği bir dizi için hazırlıklara başladığını söyleyen oyuncu, “Prova yapıyoruz, çekimler başlamadı henüz. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.Gökçe Bahadır daha önce yeni projesiyle ilgili, "Bir aksilik olmazsa dijitalde bir işe başlayacağım. Biz yakın zamanda çekimlerine başlayacağız. Güzel bir iş olacak. Bir ters köşe olacak. Bu sefer çok farklı" açıklamasında bulunmuştu.