İşte gribe karşı alınabilecek önemler!

Prof. Dr. Erol Selimoğlu, gribe influenza virüsünün sebep olduğunu ve hastalığın ilk zamanlarında grip ve soğuk algınlığını ayırmanın zor olduğunun altını çizerek "Genellikle influenza virüsüne maruziyetten 2 gün sonra; yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük, boğaz, kas ve baş ağrısı, gözlerde yanma, sulanma, kızarıklık gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda bu belirtilere kusma, ishal, karın ağrısıda eşlik edebilmektedir. Nefesin hızlanması, göğüs ağrısı, dengesizlik, şuur bulanıklığı, aşırı kusma, morarma, yüksek ateş ve döküntüler, sıvı alımında yetersizlik gibi durumlarda zaman kaybetmeden bir doktora başvurulmalıdır." dedi.Prof. Dr. Erol Selimoğlu gripten korunmak için yapılması gerekenleri sıraladı;1- Grip aşısı 6 aylık bebeklerden yaşlılara kadar önerilmektedir.2- Su-sabun ile veya alkol bazlı özel el yıkama çözeltileri ile sık sık el yıkamak gripten korunmak için önemli tedbirlerin başında gelmektedir.3- Riskli alanlarda cerrahi maske kullanılabilir.4- Hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır.5- Mecbur kalınmadıkça el sıkışmaktan kaçınılmalıdır.6- Sigara kullanımı ciddi hastalıkları oluşturmasının yanı sıra influenza ile temas riskini de artırmaktadır.7- Okullar, toplu taşıma araçları, sinema, tiyatro, cami gibi kalabalık ortamlarda daha da dikkatli davranılmalıdır.