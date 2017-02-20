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İşte gün değiştirmesini istediğiniz dizi!
GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor.Magazin - 20 Şubat 2017 16:16
GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Hangi dizinin gün değiştirmesini istersiniz?" sorusunu yöneltti. Yapılan anketten Ölene Kadar birinci çıktı. Ölene Kadar dizisi kullanılan oyların %59,9'unu aldı. Onu %9,6 ile Cesur ve Güzel takip etti.
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