İşte gün değiştirmesini istediğiniz dizi!

Magazin - 20 Şubat 2017 16:16

GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Hangi dizinin gün değiştirmesini istersiniz?" sorusunu yöneltti. Yapılan anketten Ölene Kadar birinci çıktı. Ölene Kadar dizisi kullanılan oyların %59,9'unu aldı. Onu %9,6 ile Cesur ve Güzel takip etti.