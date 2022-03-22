İşte Hamdi Alkan'ın eski eşine bıraktığı 'lüks' otomobil...

Hamdi Alkan-Selen Görgüzel evliliği bitti! İşte boşanmanın detayları...
'EV VE ARABA VERDİ, NAFAKA ÖDEMEYECEK'
Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.
DEĞERİ 90 BİN TL!
Hürriyet'ten Orkun Ün'ün haberine göre; ‘Lüks araba ve New York’ta bir daire’de bahsi geçen arabanın 2005 model bir Peugeot 206 olduğu ortaya çıktı. Otomobilin günümüzdeki maddi değeri ise 90 bin TL.