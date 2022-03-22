İşte Hamdi Alkan'ın eski eşine bıraktığı 'lüks' otomobil...

Uzun süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan yönetmen Hamdi Alkan (55) ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel (43), Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Alkan, eski eşine New York'ta ev bir de otomobil bıraktı. Söz konusu ‘lüks’ otomobilin ise detayları ortaya çıktı.

22.03.2022 14:51 Magazin

İşte Hamdi Alkan'ın eski eşine bıraktığı 'lüks' otomobil... 2014 yılında Roma’da dünyaevine giren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in evliliği tek celsede bitti. Çiftin ilk zamanlar iyi giden evlilikleri fikir uyuşmazlığı nedeniyle çatırdamaya başladı. Alkan, avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşine, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açtı.

Hamdi Alkan-Selen Görgüzel evliliği bitti! İşte boşanmanın detayları...

Hamdi Alkan-Selen Görgüzel evliliği bitti! İşte boşanmanın detayları...



'EV VE ARABA VERDİ, NAFAKA ÖDEMEYECEK'

Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

DEĞERİ 90 BİN TL!

Hürriyet'ten Orkun Ün'ün haberine göre; ‘Lüks araba ve New York’ta bir daire’de bahsi geçen arabanın 2005 model bir Peugeot 206 olduğu ortaya çıktı. Otomobilin günümüzdeki maddi değeri ise 90 bin TL.

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