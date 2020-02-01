İşte Hande Soral ve İsmail Demirci'nin aşkı!

Hande Soral ve İsmail Demirci çifti MAG dergisinin Şubat sayısını için objektif karşısına geçti. Ünlü çift, dergiye samimi açıklamalarda bulundu.Hande Soral, İsmail Demirci'yle tanışma hikayelerini "İsmail tanışma hikâyemizi benim anlatmamı hiç istemez. Çok uzun anlatıyormuşum ama size özetle anlatacağım. Bodrum’da tanıştık, uzun uzun bakıştık ve İsmail tanışmak için yanıma geldi. Pardon çakmak istemek için… Ben de, çakmak istemek çok kötü numaraydı dedim." diyerek anlattı."Oyuncu biri ile evli olmanın veya sette geçen uzun vakitlerin evliliğinize etkisi nasıl olmuştur?" sorusuna Hande Soral, "Aynı anda çalıştığımızda birlikte çok vakit geçiremiyoruz ama ikimizin de çalışmadığı zamanlar oluyor neyse ki. Oyunculuğumuzun evliliğimize etkisi var mı bilmiyorum ama mesleğimize çok var…" cevabını verirken, İsmail Demirci, "Artı veya eksi diyemem. Biz evlendiğimizde de oyuncuyduk, şimdi de oyuncuyuz. Böyle olacağını bilip, kendimizi ona göre konumlandırmıştık. Elbette özlüyoruz birbirimizi. Bence burada tek sıkıntı özlemek… Şu an Ordu’da “Kuzey Yıldızı” çekimlerim var ve eşimi özlüyorum. Onun dışında bir sıkıntı yok." diyerek yanıtladı.Röportajın tamamı için; https://www.magdergi.com/kapak-konusu/tutkulu-icten-asik-hande-soral-ismail-demirci/