İşte Harun Kolçak'ın son paylaşımı: Hayat da kendi planlarını yapıyor

62 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Harun Kolçak'ın Twitter hesabından yaptığı son paylaşım hayranlarını üzdü.

Magazin - 20 Temmuz 2017 00:52
İşte Harun Kolçak'ın son paylaşımı: Hayat da kendi planlarını yapıyor
Ünlü sanatçı Harun Kolçak hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Harun Kolçak'ın 4 gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Harun Kolçak'ın son tweet'i "Unutma; sen gelecek planları yaparken, hayat da kendi planlarını yapıyor." hayranlarını üzdü.

Kolçak, son Instagram paylaşımını ise doktoruyla yapmış ve "Sevgili dostum, doktorum @oktarasoglu bugün de yanımda" mesajını paylaşmıştı.

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