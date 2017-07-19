Ünlü sanatçı Harun Kolçak hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Harun Kolçak'ın 4 gün önce doğum gününü kutladığı öğrenildi.
Harun Kolçak'ın son tweet'i "Unutma; sen gelecek planları yaparken, hayat da kendi planlarını yapıyor." hayranlarını üzdü.
Kolçak, son Instagram paylaşımını ise doktoruyla yapmış ve "Sevgili dostum, doktorum @oktarasoglu bugün de yanımda" mesajını paylaşmıştı.
İşte Harun Kolçak'ın son paylaşımı: Hayat da kendi planlarını yapıyor
62 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Harun Kolçak'ın Twitter hesabından yaptığı son paylaşım hayranlarını üzdü.Magazin - 20 Temmuz 2017 00:52
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