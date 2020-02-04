İşte hayatımıza giren yeni besinler!

Mumcu, protein miktarı ve lif oranı diğer tahıllara göre yüksek olan karabuğdayla ilgili "Çoğunlukla ekmek, salata, makarna-erişte yapımı, dolmalar, çorba vb. tarifelerinde kullanımına rastlanıyor. Glüten içermediği için glütene hassasiyeti olanlar ve çölyak hastaları için iyi bir besin kaynağıdır. Karabuğday ile yüksek kan basıncı ve kolesterol riskinin azaltılması arasında da olumlu bir ilişki vardır. Yüksek magnezyum içeriği ile kan damarlarını rahatlatan ve kan akışını düzenleyen etkiler gösterir. Yine yüksek lifli yapısı ile bağırsakların düzenlemesi ve açlık duygusunu bastırmadaki etkisi ile obezite üzerinde etkilidir." dedi.Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, diyet yapanlar için oldukça popüler olan kinoa için"Glisemik indeksi düşük, protein değeri yüksek (16,5gr/100gr), diyet lifi için iyi bir kaynak, mineraller, vitaminler ve biyoaktif bileşenler gibi önemli mikro-besinsel bileşenleri yeterli ve dengeli miktarda içeren son zamanların gözde tahıllarından biri. Glüten içermediği için çölyak hastaları tarafından da tercih edilmektedir. E vitamini ve folik asit içeriği zengindir. Sahip olduğu biyoaktif bileşenlerin, kan kolesterolünü düşürdüğü, kanser hücrelerinin gelişimini engellediği, toksinleri yok ettiği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kardiyovasküler hastalıkları önleyebildiği bilimsel çalışmalarda gösteriliyor. En çok salatalara eklenerek tüketilirken pilav, çorba, köfte, dolma gibi yemeklerde de diğer tahıllarla değiştirilerek tüketilebilir." dedi.Mumcu, "Chia tohumu sıvılarla karıştırıldığında jelleşerek şişen ve bu özelliği ile iştah üzerinde baskı yaratması nedeniyle gözde olan besinlerden biri. Günde 2 yemek kaşığı tüketilen chia tohumu sağlıklı bir kişinin günlük alması gereken lif miktarının yüzde 40’ını karşılayabiliyor. Bu yüksek lif içeriği tokluk hissini arttırıyor, tatlı isteğini baskılıyor. İster yoğurdunuza ister çorbalarınıza ya da birçok besin grubuyla birleştirerek çok lezzetli tarifler hazırlayıp tüketebileceğiniz bu tohumlar, kan şekerini dengeler ve bağırsak yapısını temizleyerek çalışmasını düzenler. Kalsiyum açısından zengin olduğu için özellikle veganlar, vejetaryenler ve süt ürünlerini tüketmeyenler için alternatif bir kalsiyum kaynağı olabilir. Besin öğeleri, vitamin ve mineraller açısından zengin olsa da tek başına zayıflatan bir besin olmadığı unutulmamalı." dedi.