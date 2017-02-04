İşte Hira'nın doğum günü sürprizi!

Magazin - 04 Şubat 2017 12:00

Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira 3. yaşına girdi. Çiftin yakın dostları Sinan Akçıl, Hira'nın doğum günü için özel bir şarkı yazdı ve besteledi. Demet Akalın stüdyoya girerek bu şarkıyı seslendirdi. Güzel şarkıcı kızı için yapılan bu şarkıyı sosyal medya hesaplarında şöyle bir not ile paylaştı:"3 sene önce tam bu saatlerde seni kucağıma aldım. Rabbim seni korusun.. Sevgili Sinan Akçıll sabaha karşı göndermiş onun icin yaptığı şarkıyı da döşemiş altına tesekkürler benim can dostum... Hira'mın ilk göz ağrısı Lordum...",