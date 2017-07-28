İşte İrem Derici'nin yeni dövmesi!

İrem Derici, yeni dövmesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin - 28 Temmuz 2017 23:30
Güzel şarkıcı İrem Derici, yeni dövmesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabından paylaştığı Lotus Çiçeği dövmesinin altına Derici, "Lotus Çiçeği" hakkında İngilizce olarak bilgiler verdi.


İrem Derici işi azalttı, aşka baktı!

İrem Derici işi azalttı, aşka baktı!



İrem Derici daha önce de Angelina Jolie'nin dövmesini yaptırmış, İrem Derici dövmenin anlamı sorulunca şöyle demişti: “8 yıl önce Angelina Jolie’den esinlenip yaptırdım. O zaman hayrandım ablaya. Kafa da ermiyor dövmenin çıkmadığına. Sanki tişört, çıkarıp atacağım! Abladan hatıra kaldı. Şifresi yok, varsa siz çözün.”

İrem Derici'den t-shirt'lü açıklama!

İrem Derici'den t-shirt'lü açıklama!



Angelina Jolie’nin dövmesi, Kamboçya’da kullanılan Khmer dilinde bir dua. Jolie, dövmeyi kendisini ve evlatlık edindiği Kamboçyalı oğlu Maddox’u kötülüklerden koruması için yaptırmış. İrem Derinci'nin sırtı dışında omzunda, kolunda ve ayak bileğinde de dövmeleri var.

İrem Derici, 1 yıl birlikte olduğu Lider Şahin ile geçtiğimiz günlerde 1 aylık ayrılık sürecinin ardından yeniden barışmıştı.

İrem Derici sıcaktan bunaldı, buz dolabına girdi

İrem Derici sıcaktan bunaldı, buz dolabına girdi
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