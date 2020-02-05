İşte İrem Sak'ı utandıran soru!

İrem Sak, geçtiğimiz gün babası Şemsettin Sak ile alışveriş merkezindeydi. Basın mensuplarıyla konuşan ünlü oyuncu, Sivas'tan gelen babasını gezdirdiğini söyledi.Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu" açıklamasının hatırlatılması üzerine güzel oyuncu, "Hadi babacığım gel biz gidelim, biz kaçıyoruz" diyerek babasını da alıp hızlıca uzaklaştı.