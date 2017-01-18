69. bölümde:
Ömer, kendini Türkan’a anlatmak ve mutluluğa vize almak için yola çıkıyor. Bu yol; duygu dolu, göz yaşartıcı bir yere varıyor. Defne hamile olduğunu söyleyecek Ömer’e. Ama nasıl? Ömer’in tepkisi görülmeye değer!
Külkedisi masalı biterken, Defne gerçekten külkedisi oluyor. Defne’nin prenses, Ömer’in prens olduğu gerçek bir peri masalı izliyoruz.
Ve zaman akıyor, hamilelik halleriyle, çocuklarıyla, etraflarında toplanan sevgiyle Defne ve Ömer’in mutluluklarına doyuyoruz. Aşk kazanıyor ve Ömer’le Defne hak ettikleri her şeyi nihayet yaşıyorlar.
İşte 'Kiralık Aşk'ın final konusu!
Başrollerini Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci, Müjde Uzman, Seçkin Özdemir Levent Ülgen ve Nergis Kumbasar’ın paylaştığı Kiralık Aşk yeni bölümüyle Cuma günü ekranlara gelecek. Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Meriç Acemi yazıyor. Kiralık Aşk’ın yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.Dizi - 18 Ocak 2017 17:53
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