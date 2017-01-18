İşte 'Kiralık Aşk'ın final konusu!

Dizi - 18 Ocak 2017 17:53

69. bölümde:Ömer, kendini Türkan’a anlatmak ve mutluluğa vize almak için yola çıkıyor. Bu yol; duygu dolu, göz yaşartıcı bir yere varıyor. Defne hamile olduğunu söyleyecek Ömer’e. Ama nasıl? Ömer’in tepkisi görülmeye değer!Külkedisi masalı biterken, Defne gerçekten külkedisi oluyor. Defne’nin prenses, Ömer’in prens olduğu gerçek bir peri masalı izliyoruz.Ve zaman akıyor, hamilelik halleriyle, çocuklarıyla, etraflarında toplanan sevgiyle Defne ve Ömer’in mutluluklarına doyuyoruz. Aşk kazanıyor ve Ömer’le Defne hak ettikleri her şeyi nihayet yaşıyorlar.