İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun sevgilisi!

Magazin - 20 Şubat 2017 12:10

“Bu Şehir Arkadan Gelecek” dizisinin güzel oyuncusu Leyla Lydia Tuğutlu, daha önce TRT ekranlarında yayınlanan “Filinta” dizisinde “Çelebi Rıza” rolü ile tanınan yakışıklı oyuncu Ceyhun Ergin ile Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine ikili, Jamie’s Oliver restorana geçerek baş başa romantik bir akşam yemeği yedi.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: