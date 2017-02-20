İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun sevgilisi!

'Bu Şehir Arkadan Gelecek" dizisinin yıldızı Leyla Lydia Tuğutlu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Magazin - 20 Şubat 2017 12:10
İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun sevgilisi!
“Bu Şehir Arkadan Gelecek” dizisinin güzel oyuncusu Leyla Lydia Tuğutlu, daha önce TRT ekranlarında yayınlanan “Filinta” dizisinde “Çelebi Rıza” rolü ile tanınan yakışıklı oyuncu Ceyhun Ergin ile Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine ikili, Jamie’s Oliver restorana geçerek baş başa romantik bir akşam yemeği yedi.

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