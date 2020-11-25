İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu. Usta sanatçının kızı Sezin Erbil bugün babasının fotoğrafını paylaşarak sevenlerine sürpriz yaptı. Sezin Erbil paylaşımının altına 'Ve işte her şeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali. Ayrıca şimdi söylemiyorum çok yakında büyük sürpriz var' notunu düştü.