Anne Erbil, minik Elisa'nın fotoğrafını "Dedesi istemiş paylaşmış... Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem, kendisi ileride rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına...Tv'de çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim, tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim... İşte benim ÖMRÜM" notu ile Instagram'da paylaştı.
İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu!
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin, geçtiğimiz ocak ayında anne olmuş ve kızı Elisa'yı dünyaya getirmişti. Sezin Erbil, kızının yüzünü ilk kez gösterdi.
20.05.2020 13:51 Magazin