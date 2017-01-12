İşte Meryem Uzerli'nin bebeklik fotoğrafları...

Magazin - 12 Ocak 2017 23:00

Uzun bir aranın ardından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ile izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, Instagram hesabından takipçilerini şaşırtan fotoğraflar yayımladı. Bebeklik dönemine ait dört kare paylaşan güzel oyuncu, bu fotoğraflara çok sayıda beğeni aldı.