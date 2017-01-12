İşte Meryem Uzerli'nin bebeklik fotoğrafları

Meryem Uzerli sosyal medya hesabından bebeklik fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

Magazin - 12 Ocak 2017 23:00
İşte Meryem Uzerli'nin bebeklik fotoğrafları
Uzun bir aranın ardından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ile izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, Instagram hesabından takipçilerini şaşırtan fotoğraflar yayımladı. Bebeklik dönemine ait dört kare paylaşan güzel oyuncu, bu fotoğraflara çok sayıda beğeni aldı.

İşte Meryem Uzerli'nin o paylaşımı:

Meryem Uzerli'nin konuşması Altın Kelebek'e damga vurdu!
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