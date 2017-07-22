Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin yeni aşkı ortaya çıktı. Meryem Uzerli, işadamı sevgilisi Alp Özcan’dan 7 ay önce ayrılmıştı.
Meryem Uzerli, kızı Lara’nın babası Can Ateş ile 1,5 yıl birlikte olmuş, çift 2013’te ayrılmıştı. Oyuncunun, Eylül 2016’da aşk yaşamaya başladığı Alp Özcan ile olan ilişkisi bir yıl sürdü. Meryem Uzerli, “Annem bana ‘Türk erkeklerinden uzak dur, seni üzüyorlar’ diye öğüt veriyor. Haklı, aşktan ağzım yandı” demişti. Ama uslanmadı! Geçen hafta Emirgan’daki bir gecce kulübünde iş adamı Erdinç Varlıbaş ile sabaha kadar sarmaş dolaş dans etmiş.
Herkes bu yakınlığı konuşuyor.
Kaynak: posta.com.tr
İşte Meryem Uzerli'nin yeni aşkı!
İşadamı sevgilisi Alp Özcan’dan 7 ay önce ayrılan Meryem Uzerli'nin yeni aşkı ortaya çıktı.Magazin - 22 Temmuz 2017 10:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Meryem Uzerli
MAGAZİN HABERLERİ
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Ünlü çiftin tekne sporu!
- Alişan: Eda terliğimi ayağıma getirecek
- Tuvana Türkay: Evet, bir ilişkimiz var...
- Aslı Enver: Sırf bu yüzden bıraktım!
- Şeyma Subaşı'nın düğün planı!
- Fahriye Evcen'den bisiklet pozları!
- Almila Ada ile Berk Atan aynı dizide buluştu!
- Murat Ünalmış sesiyle büyüledi!
- Yeşim Ceren Bozoğlu'nun dövmesi olay oldu!