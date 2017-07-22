İşte Meryem Uzerli'nin yeni aşkı!

Magazin - 22 Temmuz 2017 10:00

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin yeni aşkı ortaya çıktı. Meryem Uzerli, işadamı sevgilisi Alp Özcan’dan 7 ay önce ayrılmıştı.Meryem Uzerli, kızı Lara’nın babası Can Ateş ile 1,5 yıl birlikte olmuş, çift 2013’te ayrılmıştı. Oyuncunun, Eylül 2016’da aşk yaşamaya başladığı Alp Özcan ile olan ilişkisi bir yıl sürdü. Meryem Uzerli, “Annem bana ‘Türk erkeklerinden uzak dur, seni üzüyorlar’ diye öğüt veriyor. Haklı, aşktan ağzım yandı” demişti. Ama uslanmadı! Geçen hafta Emirgan’daki bir gecce kulübünde iş adamı Erdinç Varlıbaş ile sabaha kadar sarmaş dolaş dans etmiş.Herkes bu yakınlığı konuşuyor.Kaynak: posta.com.tr