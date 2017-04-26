İşte Murat Boz'un annesi ve babası!

Anne ve babasının fotoğrafını paylaşan Murat Boz altına duygusal bir mesaj yazdı..

Magazin - 26 Nisan 2017 15:46
İşte Murat Boz'un annesi ve babası!
Ünlü şarkıcı Murat Boz, Instagram'dan anne ve babasının fotoğrafını paylaşarak altında duygusal bir mesaj yayınladı. Murat Boz şöyle yazdı:

"Onların mutluluğu paha biçilmez. Allah Annelerimizin Babalarımızın eksikliğini göstermesin hiçbirimize. Başımızdan eksik olmasınlar hiç. İyi günde kötü günde yanında olan Onlar unutma "evlat" Arayın sorun Annenizi Babanızı, kıymetlerini bilin arayı açmayın. #Caferboz #Nedretboz Sizi seviyorum."

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Bağlantılar: Murat Boz

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