İşte Nehir Erdoğan'ın boşanma sebebi

Magazin - 10 Ocak 2017 11:52

"Yabancı Damat", "Aşk Bir Hayal" ve "Tatlı Bela Fadime" gibi dizilerden tanıdığımız Nehir Erdoğan uzun yıllar yönetmen Mustafa Altıoklar ile birliktelik yaşamıştı.Ardından Kenan İmirzalıoğlu ve Yavuz Bingöl ile de adı aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu ardından 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile ani bir kararla evlenmişti.Tanıştıktan 6 ay sonra nikah masasına oturan çift evlendikten sonra Fransa'ya yerleşmişti.Eylül 2014'ten bu yana Paris'te yaşayan Nehir Erdoğan eşi Ahmet Sesigürgil iş için sık sık Türkiye'ye gelip gitmeye başlayınca sorun çıkarmış.PARİS'TEN ÇIKMIYOREşinin Türkiye'ye dönme kararı almasına öfkelenen güzel oyuncu Aralık ayında mahkemeye başvurarak boşanmış. Ünlü oyuncunun yakın çevresine 'Paris'te yaşamayı hiç bir şeye değişmem. Beni kimse bu şehirden kopartamaz' dediği öğrenildi.Kaynak:posta.com.tr