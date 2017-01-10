İşte Nehir Erdoğan'ın boşanma sebebi

3 yıl önce görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlenip Paris'e yerleşen Nehir Erdoğan boşandı. İşte Nehir Erdoğan'ın boşanma sebebi.

Magazin - 10 Ocak 2017 11:52
İşte Nehir Erdoğan'ın boşanma sebebi
"Yabancı Damat", "Aşk Bir Hayal" ve "Tatlı Bela Fadime" gibi dizilerden tanıdığımız Nehir Erdoğan uzun yıllar yönetmen Mustafa Altıoklar ile birliktelik yaşamıştı.

Ardından Kenan İmirzalıoğlu ve Yavuz Bingöl ile de adı aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu ardından 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile ani bir kararla evlenmişti.

Tanıştıktan 6 ay sonra nikah masasına oturan çift evlendikten sonra Fransa'ya yerleşmişti.

Eylül 2014'ten bu yana Paris'te yaşayan Nehir Erdoğan eşi Ahmet Sesigürgil iş için sık sık Türkiye'ye gelip gitmeye başlayınca sorun çıkarmış.

PARİS'TEN ÇIKMIYOR
Eşinin Türkiye'ye dönme kararı almasına öfkelenen güzel oyuncu Aralık ayında mahkemeye başvurarak boşanmış. Ünlü oyuncunun yakın çevresine 'Paris'te yaşamayı hiç bir şeye değişmem. Beni kimse bu şehirden kopartamaz' dediği öğrenildi.

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Kaynak:posta.com.tr
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