İşte O Ses Türkiye'nin son şampiyonu...

O Ses Türkiye'ye bu sezon dahil olan ve Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ile birlikte jüri koltuğuna oturan Oğuzhan Koç ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Dün akşam yayınlanan final geccesinde Oğuzhan Koç'un takımında yer alan Hasan Koçak, SMS oylaması sonrası şampiyon oldu.O Ses Türkiye'de ilk sezonda şampiyonluk yaşayan Oğuzhan Koç ‘a ve yarışmacı Hasan Koçak'a sosyal medyadan binlerce tebrik mesajı yağdı…