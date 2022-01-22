O Ses Türkiye'ye bu sezon dahil olan ve Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ile birlikte jüri koltuğuna oturan Oğuzhan Koç ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Dün akşam yayınlanan final geccesinde Oğuzhan Koç'un takımında yer alan Hasan Koçak, SMS oylaması sonrası şampiyon oldu.
İşte o anlar:
O Ses Türkiye'de ilk sezonda şampiyonluk yaşayan Oğuzhan Koç ‘a ve yarışmacı Hasan Koçak'a sosyal medyadan binlerce tebrik mesajı yağdı…
İşte O Ses Türkiye'nin son şampiyonu...
Oğuzhan Koç, O Ses Türkiye'de ilk sezonda şampiyonluk yaşadı! İşte detaylar...
22.01.2022 13:33 Magazin