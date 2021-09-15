İşte 'O Ses Türkiye'nin yeni jürisi...

Acun Ilıcalı, Tv8’de yayınlanan '2.Sayfa' isimli magazin programına konuk oldu. Ilıcalı, 'O Ses Türkiye’nin yeni jürisini açıkladı.Ünlü televizyoncu, Ebru Gündeş ile anlaştıklarını, Murat Boz ile de yola devam edeceklerini ve sürpriz isim olarak Oğuzhan Koç’u düşündüklerini dile getirdi. Başarılı televizyoncu, Beyazıt Öztürk’ün jürideki koltuğunun ise 48 saat içerisinde belli olacağını belirtti.