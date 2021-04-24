Onur Saylak ile Gözde Yılmaz çifti Aralık 2020'de oğulları Deniz Ali'yi kucaklarına almıştı. Ve ünlü çift bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi. Menajer Gözde Yılmaz, oğlu Deniz Ali'yle fotoğrafını paylaşıp, “Ne güzel bir bayram. Kutlu olsun çocuklar” notunu yazıp, 23 Nisan mesajı verdi.
İşte Deniz Ali bebek:
İşte Onur Saylak'ın oğlu Deniz Ali
Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, 2012 yılında evlendiği, ikizleri Maya ve Toprak’ın annesi Tuba Büyüküstün’den Haziran 2017’de boşanmıştı. Geçtiğimiz yıl Gözde Yılmaz ile nikâh masasına oturan Saylak, Aralık'ta üçüncü kez baba olmuştu.
24.04.2021 18:20 Magazin