İşte Onur Saylak'ın oğlu Deniz Ali

Onur Saylak ile Gözde Yılmaz çifti Aralık 2020'de oğulları Deniz Ali'yi kucaklarına almıştı. Ve ünlü çift bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi. Menajer Gözde Yılmaz, oğlu Deniz Ali'yle fotoğrafını paylaşıp, “Ne güzel bir bayram. Kutlu olsun çocuklar” notunu yazıp, 23 Nisan mesajı verdi.İşte Deniz Ali bebek: