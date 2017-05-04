İşte Özgü Namal'ın oğlu Nefes!

Oyuncu Özgü Namal'ın oğlu Nefes 2 yaşına bastı ve yeni fotoğrafı da böyle ortaya çıktı.

Magazin - 04 Mayıs 2017 11:13
İşte Özgü Namal'ın oğlu Nefes!
2014 yılında reklamcı Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başlayan be 2015 yılının nisan ayında oğlu Nefes'i kucağına alan Özgü Namal setlere ara vermişti.

Ahmet Serdar Oral'ın Kilyos'taki evine yerleşen Özgü Namal 2016 yılının aralık ayında da ikinci bebeği Elem Su'yu dünyaya getirmişti.

Çocuklarının fotoğraflarını paylaşmaktan çekinen çiftin oğlu Nefes'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

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