BOL SU İÇİN!
Günay, bol suyun cildi nemlendirdiğini belirtti ve "Sağlık açısından bir engel yoksa günde 2 litre su içilmesinde fayda var. Ancak çay ve kahve yerine su içilmeli. Çünkü çay, kahve gibi içecekler idrar yaptırıcı etkiye sahiptir, olan suyun da kaybına neden olurlar." dedi.
NEMLENDİRİCİYİ ATLAMAYIN!
Günay, nemlendirici kullanmanın oldukça önemli olduğunu söyleyip "Özellikle kuruyan, pullanan ve yaşlanan cildi bu etkilerden korur. Özellikle gözaltlarına ve tüm cilde uygulanabilen türleri var. Doğal nemlendirici içerenler (özellikle zeytinyağı) kullanılmalıdır." dedi.
YAZ-KIŞ GÜNEŞ KREMİ!
Ahmet Günay, "Lekelerden ve yaşlanmadan korunmak için güneş koruyucular sadece yazın değil kışın da kullanılmalı. Bunları seçerken kimyasal filtrelere ilave olarak fiziksel filtre de olmasına dikkat edilmelidir." dedi.
SIK SIK TEMİZLEYİN!
Günay, yağlı ciltlerle ilgili "Yağlanma akne oluşumuna ve mikrop üremesine zemin hazırlar. Bu nedenle yağlı cilt sık yıkanmalıdır. Sabun şart değil fakat kullanılacaksa antiseptik ve doğal olanlar tercih edilmelidir." dedi.
İşte parlak bir cilt için yapmanız gerekenler!
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay, daha canlı ve parlak bir cilt için önerilerde bulundu.
20.02.2020 10:34 Kadın