İşte Pelin Karahan'ın 'Can'ı

Magazin - 16 Mayıs 2017 09:54

Ali Demir isminde bir oğlu olan Pelin Karahan geçtiğimiz aylarda ikinci kez annelik sevincini tatmış ve Can Eyüp'ü dünyaya getirmişti. Eşi Bedri Güntay'la birlikte ikinci oğullarını kucağına alan Pelin Karahan çok mutlu olduklarını söylemişti. Güzel oyuncu yeni doğan oğlu Can'ın fotoğrafını ilk kez takipçileri ile paylaştı. Bu fotoğrafın altına da şöyle yazdı: "En güzel anneler günüm. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun"