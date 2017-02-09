Pelin Öztekin'in yeni bir aşka yelken açığı ortaya çıktı. Son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde olan Öztekin'in yeni sevgilisinin Baha Kocaaslan olduğu öğrenildi. Yeni sevgilisi Baha Kocaaslan ile samimi pozlar veren Pelin Öztekin oldukça mutlu görünüyordu!
İşte Pelin Öztekin'in yeni aşkı!
Oyuncu sevgilisi Kıvanç Baran Arslan ile nişanlanan Pelin Öztekin kısa bir süre önce bu ilişkiyi noktalamıştı.Magazin - 09 Şubat 2017 17:55
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