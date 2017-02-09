İşte Pelin Öztekin'in yeni aşkı!

Magazin - 09 Şubat 2017 17:55

Pelin Öztekin'in yeni bir aşka yelken açığı ortaya çıktı. Son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde olan Öztekin'in yeni sevgilisinin Baha Kocaaslan olduğu öğrenildi. Yeni sevgilisi Baha Kocaaslan ile samimi pozlar veren Pelin Öztekin oldukça mutlu görünüyordu!