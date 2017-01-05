İşte Reina saldırısını yapan teröristin uyruğu

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, katıldığı canlı yayında Reina saldırısını yapan terörist ile ilgi açıklamalarda bulundu.

Yaşam - 05 Ocak 2017 12:42
İşte Reina saldırısını yapan teröristin uyruğu
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yılbaşı geccesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını yapan teröristin uyruğunun belli olduğunu açıkladı. Kaynak, hain saldırıyı yapan teröristin Uygur olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

YAŞAM HABERLERİ

  • ABD'de havalimanına saldırı!
  • İstanbul'da kar yağışı başladı...
  • Kar başladı, trafik kilitlendi!
  • Meteoroloji kar için saat verdi
  • Merdiven çıkarken diziniz ...
  • Güzel insan Fethi Sekin
  • Konya'da öğrenci servisi devrildi
  • İşte patlama yerinden kareler...
  • Türkiye bu kahramanı konuşuyor
  • Katliam yapmaya gelmişler...

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Dalkılıç'tan eşi Merve Boluğur'a destek!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Neslihan Atagül'ün dileği!
  • Roma’da aşk tazelediler!
Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!
  • Haberi okuyan kadınlar çok kıskanacak?
  • Sürpriz gelişme: Arda, Aslıhan'a geri mi döndü?
  • Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!
  • Yeşim'den hem Hülya'ya hem de Gülben'e salvo!
  • Kızı zannedilen kişi bakın kim çıktı?
  • Kısmetse Olur'a evlilik teklifi damga vurdu!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!