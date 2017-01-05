İşte Reina saldırısını yapan teröristin uyruğu
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, katıldığı canlı yayında Reina saldırısını yapan terörist ile ilgi açıklamalarda bulundu.Yaşam - 05 Ocak 2017 12:42
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yılbaşı geccesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını yapan teröristin uyruğunun belli olduğunu açıkladı. Kaynak, hain saldırıyı yapan teröristin Uygur olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
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