İşte Sarp Levendoğlu'nun yeni aşkı!

Birce Akalay'dan boşandıktan sonra Derya Şensoy'la ilişkisi bir dargın bir barışık devam eden Sarp Levendoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

Magazin - 23 Temmuz 2017 12:30
İşte Sarp Levendoğlu'nun yeni aşkı!
Oyuncu Sarp Levendoğlu ile uğruna 3 yıllık eşi Birce Akalay'dan boşandığı Derya Şensoy'un ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyordu.

Oyuncu Sarp Levendoğlu geçen Ocak’ta üç yıllık eşi Birce Akalay’dan boşanmıştı. Bu evliliğin bitmesine sebep olarak Sarp Levendoğlu’nun Derya Şensoy ile Datça’da baş başa tatil yapması gösterilmişti. Boşanmanın ardından Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy birlikte ortaya çıkmıştı. İlişkileri bir dargın bir barışık devam ediyordu. Sarp Levendoğlu önceki gün yeni sevgilisiyle Datça Gabaklar Koyu’nda görüntülendi.

Bakalım Derya Şensoy şimdi ne yapacak.

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Kaynak: Pazar Postası
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