İşte Sedef Avcı'nın 'Can'ı

Magazin - 06 Ocak 2017 10:37

Derginin sorularını da yanıtlayan ünlü oyuncu, röportajında çocuğun evliliği güçlendirdiğini söyledi:“Evet, çocuk evliliği güçlendiriyor ama eğer iyi yönetebilirsen. İyi yönetmezsen yok da edebilir. İnce dengeler bunlar. Öncelik tabii ki çocuk oluyor ama eşlerin birbirini de unutmaması, birbirine destek olması, yalnız bırakmaması lazım.”Meslektaşı Kıvanç Kasabalı ile evli olan Avcı, “İkinci çocuğu istiyor musunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Şu an öyle bir düşüncemiz yok. Dünya çok acımasız olmaya başladı. Can’ı nasıl güvenli bir ortamda yetiştireceğiz diye kaygılarımız var artık. Koşullar çok zorlayıcı, o yüzden pek düşünmüyoruz şu an.”Kanal D’de yayınlanacak “Evlat Kokusu” dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Sedef Avcı, yoğun temposuna rağmen oğlu Can’ı ihmal etmediğini söyledi.KAYNAK: Parents