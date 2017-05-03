İşte Serhat Akın'ın eşi Eileen Akın...

Magazin - 04 Mayıs 2017 02:00

Serhat Akın, Survivor 2017'nin en dikkat çeken isimlerinden biri. Ünlüler takımının eski futbolcularından biri olan Serhat Akın, özel hayatını itinayla medyadan gizlemesiyle biliniyor. Peki Serhat Akın'ın eşi Eileen Akın kimdir? İşte Serhat Akın'ın eşi ile ilgili tüm bilgiler...Survivor 2017'nin konuşulan isimlerinden Serhat Akın, eşini ve çocuklarını medya camiasından gizliyordu. Hatta evlendiğinde bile medyaya bunu yansıtmamıştı. Serhat Akın Survivor'a giderken, eşi Eileen ve çocuklarının görüntülerini instagram hesabından ilk kez paylaşmıştı. Yukardaki bu fotoğrafı sosyal medya hesabına koyan Serhat Akın: "Canım ailem ile vedalaştık, ada yolculuğu başladı.? Eşim ve çocuklarım için şampiyon olmaya gidiyorum. Tüm sevenlerimin desteğini bekliyorum. Allah’a emanet olun…" notunu düşmüştü.Serhat Akın, Survivor adasında sergilediği sert tavırlarıyla biliniyor. Fakat gerçek, eşinin sosyal medya hesabından hiçte öyle gözükmüyor. Eileen Akın'ın Instagram hesabında, Serhat Akın'ın eşine yaptığı çeşitli sürprizlerin fotoğrafları var. Evde mumlu romantik 'Seni seviyorum'dan, kalpli ve yazılı notlara kadar... Hatta Serhat Akın'ın aşkı o kadar büyük ki, eşi Eileen'in ve çocuklarının adını kuma yazarak yatıp fotoğraf çektirmiş. Eşi Eileen de sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp: 'Ben seni çok ama çok seviyorum askım benim' notunu düşmüş. Serhat Akın Survivor'da eşi Eileen Akın ile zor şartlarda evlendiklerini anlatmıştı. Survivor adasında bu konuda ilk kez içini döken Serhat Akın karısıyla nasıl evlendiklerini şöyle aktardı: "Biz hanımla çok zor şartlar altında biraraya geldik. Sevince insan bunun önüne geçemiyor. Ben onunla evlenirken onun 2 tane çocuğu vardı. Biz çok ayrıldık çok birleştik. Çok zor bir periyod geçirdik. Şimdi allah bozmasın arkadaş gibiyiz. Çok mücadele ettik, 2 tane çocuğumuz oldu. Ama çok savaştık."Serhat Akın ile eşi Eileen Akın'ın evliliklerinden 2 çocukları oldu. Enes ve Alara adını verdikleri bir oğlu ve bir kızı olan Serhat Akın Survivor adasında sürekli çocuklarının özlemini dile getiriyor.