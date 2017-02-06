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İşte size göre Survivor 2017'nin şampiyonu
GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor.Magazin - 06 Şubat 2017 16:30
GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Sizce Survivor 2017'yi kim kazanır??" sorusunu yöneltti. Yapılan anketten Eser West birinci çıktı. Eser West kullanılan oyların %29,1'ini aldı. Onu %25,9 ile Furkan Kızılay takip etti.
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