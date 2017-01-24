Barış Arduç, 199 bin 276 oyla listenin zirvesine yerleşti. Gupse Özay'la birlikteliğinin yanı sıra rol aldığı reklam ve dizi filmleriyle de gündemde kalan Arduç'u 180 bin 149 oyla Çağatay Ulusoy, 139 bin 100 oyla Engin Akyürek, 113 bin 565 oyla Gökhan Alkan takip etti. Beşinci sıradaki isim ise 109 bin 458 oy alan Burak Özçivit oldu.
İşte sosyal medyanın zirvesindeki isim!
Sosyal medya takip ve araştırma şirketi Somera'nın düzenlediği "Geçen yılın en popüler erkek oyuncusu" anketi sonuçlandı.Magazin - 24 Ocak 2017 14:13
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