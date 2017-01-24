İşte sosyal medyanın zirvesindeki kadın oyuncular!

Sosyal medya takip ve araştırma şirketi Somera'nın düzenlediği "Geçen yılın en popüler kadın oyuncusu" anketi sonuçlandı.

Magazin - 24 Ocak 2017 16:48
İşte sosyal medyanın zirvesindeki kadın oyuncular!
Elçin Sangu, 231.784 oyla listenin zirvesine yerleşti. Sangu'yu 163.770 oyla Hande Erçel takip etti. Fahriye Evcen 115.173, Tuba Büyüküstün 91.470, Demet Özdemir 75.065 oy aldı.

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